Kriminelle auf Rekordkurs Die traurige Zwischenbilanz der Geldautomatenknacker: Fast 40 Sprengungen, drei Dutzend Tatverdächtige und Millionenschäden

Die Zahl der Geldautomaten-Sprengungen in Rheinland-Pfalz steuert in diesem Jahr auf ein neues Rekordhoch zu. Bis Mitte September hat das Landeskriminalamt 38 Anschläge auf Automaten registriert, wie ein LKA-Sprecher auf Anfrage unserer Redaktion sagte. Alleine die dabei entstandenen Schäden gehen in die Millionen. Laut einer unserer Redaktion vorliegenden Antwort des Mainzer Innenministeriums auf eine Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten Matthias Lammert summieren sich die Schäden an Geldautomaten, Inventar und den betroffenen Gebäuden bislang auf 4,67 Millionen Euro. Heißt: Pro attackiertem Bankomaten entstand im Schnitt ein Sachschaden von 123.000 Euro.