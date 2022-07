Ermittlungen : Geldautomatensprengung in Mainz: Täter flüchtig

Geldautomatensprengung in Mainz: Täter flüchtig

Mainz Unbekannte Täter haben am Dienstag im Mainzer Stadtteil Drais einen Geldautomaten gesprengt. Sie seien anschließend in einem Auto geflüchtet, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Explosion war bis auf den Lerchenberg zu hören und hatte zahlreiche Menschen geweckt.

Die großangelegte Fahndung der Polizei mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers und Fährtenhunden dauerte am Morgen an. Der Automat wurde in einem frei stehenden Geldautomatenhäuschen im Stadtteil Drais gesprengt.