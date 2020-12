Geldautomatensprengungen in Mainz und Weißenthurm

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild/Archivbild

Mainz/Weißenthurm Unbekannte Täter haben am frühen Samstagmorgen zwei Geldautomaten in Mainz und in Weißenthurm (Kreis Mayen-Koblenz) gesprengt. Ob die Taten miteinander in Zusammenhang stehen, war zunächst unklar.

Beide Sprengungen spielten sich etwa zur gleichen Zeit ab. In Weißenthurm hat die Polizei nach der Tat gegen 3.30 Uhr eine Fahndung nach den Tätern eingeleitet. Verletzt wurde bei der Sprengung niemand, wie ein Polizeisprecher sagte. Die näheren Umstände und ob die Täter Geld erbeuten konnten, war zunächst unklar. Durch den ausgelösten Alarm wurde die Polizei auf die Tat aufmerksam.