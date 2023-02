Kriminalität : Die Automatensprenger geben keine Ruhe: Neue Zahlen, zwei Festnahmen und ein UItimatum

Wenn ein Geldautomat in die Luft gejagt wird, ist der Schaden in der Regel groß. Foto: dpa/Patrick Pleul

Trier Auch im neuen Jahr gehen die Sprengungen von Geldautomaten weiter. Erst diese Woche wurden auch zwei Tatverdächtige festgenommen. Die Politik setzt derweil Automatenhersteller und -betreiber unter Druck.

Das neue Jahr war gerade mal drei Tag alt, da rummste es bereits das erste Mal: Nach der Sprengung eines Geldautomaten im hessischen Hofheim am Taunus krachten die Automatensprenger mit ihrem Fluchtwagen nahe der Schiersteiner Brücke bei Mainz in die Leitplanken. Die Gangster ließen den schwer beschädigten Wagen stehen und suchten zu Fuß das Weite.

Einen knappen Monat später ein ähnliches Bild. Nach der Sprengung eines Geldautomaten im Koblenzer Gewerbegebiet rasen die Täter am frühen Dienstagmorgen auf der Flucht bei Neuwied in den Graben. Wenig später werden in einem angrenzenden Waldstück zwei 19 und 21 Jahre Tatverdächtige festgenommen. Ein Erfolg der Fahnder, der freilich nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass die Festnahmen kaum Auswirkungen auf die Automatensprengungen haben werden. Die kriminelle Branche boomt, wie die im zuletzt stark steigenden Anschlagszahlen zeigen.

Automatensprengungen in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz hat sich die Zahl der Attacken innerhalb eines Jahres nahezu verdreifacht. Bis Ende Dezember gab es 56 Sprengstoffanschläge auf Geldautomaten, davon allein zehn in der Region Trier. Im gesamten Vorjahr waren es 23 Sprengungen. Die Täter kommen längst nicht immer an das Geld, richten aber in der Regel enormen Sachschaden an und gefährden auch Menschenleben.

Auch in diesem Jahr gab es bereits mehrere Geldautomatenanschläge in Rheinland-Pfalz, darunter eine Attacke in Bitburg. Dabei gelangten die Kriminellen tatsächlich an Geld, während sie in anderen Fällen leer ausgingen. Bei etwa der Hälfte aller Sprengungen suchen die Täter laut Statistik wieder unverrichteter Dinge das Weite.

Von den 24 im vergangenen Jahr ermittelten Tatverdächtigen sind 14 Beschuldigte Niederländer, vier Deutsche und jeweils ein Tatverdächtiger kommt aus Polen, Marokko, Rumänien, Frankreich, der Ukraine oder der Türkei. Diese Aufschlüsselung geht aus einer unserer Redaktion vorliegenden Antwort des Mainzer Innenministeriums auf eine Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten Matthias Lammert hervor. Danach wurden im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz vier Personen wegen der Sprengung von Geldautomaten verurteilt.

Die Ermittler des Mainzer Landeskriminalamts (LKA) gehen davon aus, dass viele der Attacken auf das Konto einer mehrere Hundert Mann starken Szene marokkanischer Einwanderer in den Niederlanden gehen. Weil in den Niederlanden die Zahl der Automaten in den zurückliegenden Jahren stark reduziert wurde, orientierten sich die Täter vermehrt ins benachbarte Ausland. Während bis vor einiger Zeit meist ein Gasgemisch in die Automaten geleitet und dann gezündet wurde, setzen die Täter zuletzt vermehrt auf feste Explosivstoffe. Das erhöhe die Gefahr für Leib und Leben der Anwohner, sagt LKA-Präsident Johannes Kunz.

Sicherheitsmaßnahmen sollen verschärft werden

Zuletzt wurden immer häufiger Vorwürfe laut, dass es den Automatensprengern in Deutschland zu leicht gemacht würde, weil die Geldautomaten zu schlecht gesichert seien. Bei einem runden Tisch im Bundesinnenministerium vereinbarten Sicherheitsexperten, Bankenvertreter und Versicherer im November ein ganzes Maßnahmenpaket, um den Panzerknackern das Handwerk zu erschweren. Einer der Punkte: In den Automaten soll künftig möglichst wenig Bargeld sein. Die erwartete Beutesumme stelle nämlich den entscheidenden Tat-Anreiz dar, heißt es in einer von allen Beteiligten unterzeichneten Erklärung wörtlich.

Bei den gut gemeinten Absichtserklärungen soll es aber nicht bleiben. Erst im Dezember hat sich auch die Innenministerkonferenz mit dem heiklen Thema beschäftigt. Mittlerweile sind auch konkrete Beschlüsse veröffentlicht worden. Und die haben es durchaus in sich. Die Innenminister fordern Geldautomatenbetreiber und -hersteller auf, endlich Vorkehrungen zu treffen, um den Automatensprengern das Handwerk zu erschweren. Offensichtlich scheint dies – allen Beteuerungen der Automatenhersteller und Bankenvertreter zum Trotz – längst nicht überall der Fall zu sein.