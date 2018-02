später lesen Geldstrafe für Ex-Lehrer wegen Amokdrohung an Schule FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Als Lehrer hatte er vor gut zweieinhalb Jahren per E-Mail einen Amoklauf an seinem Schulzentrum in Birkenfeld angedroht. Am Montag erging nun vor dem Amtsgericht Idar-Oberstein ein Strafbefehl mit einer Geldstrafe von 1000 Euro (50 Tagessätze à 20 Euro) gegen den Mann, wie Richter Johannes Pfeifer mitteilte. Der Lehrer, der mittlerweile freiwillig aus dem Schuldienst ausgeschieden sei, habe gestanden. Er hatte während der Bundesjugendspiele Schüsse auf Schüler angekündigt. Zum Motiv habe er keine Angaben gemacht. dpa