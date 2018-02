Geldstrafe wegen Unterschlagung für Schatzfinder gefordert

Im Berufungsprozess gegen den Finder eines Schatzes aus der Spätantike haben Gutachter von Gericht und Verteidigung Wert und Bedeutung des Fundes völlig unterschiedlich beurteilt. Eine vom Angeklagten beauftragte Gutachterin sprach am Donnerstag vor dem Landgericht Frankenthal von einem zusammengewürfelten Fund, der „nicht weltbewegend“ sei und einen Materialwert von etwa 44 000 Euro habe. „Ich würde den Fund eher als ein Kuriosum betrachten“, sagte sie. dpa

Im Berufungsprozess gegen den Finder eines Schatzes aus der Spätantike hat die Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe wegen Unterschlagung gefordert. Angemessen seien 90 Tagessätze à 30 Euro, sagte der Vertreter der Anklagebehörde am Donnerstag vor dem Landgericht Frankenthal. Damit fiel die Forderung milder aus als die Urteile in zwei vorherigen Instanzen, in denen der 26-Jährige wegen Unterschlagung zu Bewährungsstrafen verurteilt worden war. Ein Anwalt des Mannes sprach sich für eine Verwarnung und eine Geldstrafe von 90 Tagessätze à 30 Euro aus. Letzteres solle aber vorbehalten bleiben. Der zweite Anwalt des 26-Jährige bat um eine milde Beurteilung seines Mandanten. Das Urteil sollte noch am Donnerstag gesprochen werden.

Der Hobby-Schatzsucher hatte den Gold- und Silber-Fund 2013 bei einer illegalen Suche in der Südpfalz aufgespürt und monatelang behalten, bevor er ihn herausrückte. Nach dem jüngsten Urteil hatten seine Verteidiger beim Pfälzischen Oberlandesgericht (PfOLG) Revision eingelegt. Dieses kritisierte, bislang sei nicht ermittelt worden, ob der Schatz überhaupt von kulturhistorischer Bedeutung sei. In der Neuauflage kamen von Gericht und Verteidigung beauftragte Gutachter in dieser Frage am Donnerstag zu unterschiedlichen Ergebnissen. Die Frage ist wichtig, weil in Rheinland-Pfalz Schätze von kulturhistorischer Bedeutung unter bestimmten Umständen automatisch dem Land gehören.