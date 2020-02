Geldwäsche-Verfahren gegen Banker: Haftbefehle erlassen

Eine Frau zählt 500-Euro-Geldscheine. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archiv/Illustration.

Koblenz Zwei in einem komplexen Geldwäsche-Ermittlungsverfahren beschuldigte frühere Geschäftsführer einer Mainzer Bank sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft. Auf Antrag der Koblenzer Staatsanwaltschaft habe ein Ermittlungsrichter am dortigen Amtsgericht am 21. Januar Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erlassen, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Seit Anfang Februar säßen die beiden Beschuldigten in U-Haft.

Ihnen sowie fünf weiteren, teils ehemaligen Mitarbeitern der Bank wird Geldwäsche vorgeworfen. Ausgangspunkt des seit Ende 2018 laufenden Verfahrens waren einst Ermittlungen in Dänemark gegen eine internationale Tätergruppe wegen banden- und gewerbsmäßigen Steuerbetrugs. Die Gruppe soll dänischen Finanzbehörden vorgetäuscht haben, Aktien gekauft und Quellensteuer auf Dividenden im Namen von US-Pensionsfonds abgeführt zu haben. Weil diese amerikanischen Gesellschaften vorgaben, in den Vereinigten Staaten schon Steuern gezahlt zu haben, ließen sich die Täter mutmaßlich die angeblich doppelte dänische Quellensteuer zurückerstatten. Dem dänischen Fiskus entging so laut Koblenzer Staatsanwaltschaft zwischen 2012 und 2015 ein „kleiner, einstelliger Milliardenbetrag“.