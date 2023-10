„Erhebliche Gefahr“ Stark blutende Wunden: Hat ein Hecht im See drei Menschen gebissen?

Der Blick von der Paddlergilde Kaiserslautern auf den See Gelterswoog bei Kaiserslautern-Hohenecken. Der Gelterswoog ist ein Naturschwimmbad; am Ufer sind drei Vereinsheime, ein Campingplatz und ein Naturschutzgebiet ansässig. Die Idylle ist in Gefahr: Ein bissiges Tier lehrt in dem See Badegäste das Fürchten.

Foto: dpa/View