Bilanz „Gemeindeschwester plus“ bei Einsamkeit kaum Männer erreicht

Aus der Praxis berichtete Petra Studt, Gemeindeschwester in Mainz, dass Betroffene nicht zwingend aus Armut in eine isolierte und abgeschottete Position geraten seien. Es reiche bereits eine Wohnung im fünften Stock ohne Fahrstuhl und schon stelle sich die Frage, wie ältere Menschen ohne Hilfe an Lebensmittel, zum Hausarzt oder an Medikamente kommen könnten. Es gebe keine allgemeine Lösung. „In jeder Wohnung, in jedem Haus gibt es andere Probleme.“