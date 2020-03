Gemeinsam beten in Zeiten von Corona: Virtuelle Angebote

Ein Gottesdienst im Dom zu Trier wird live übertragen. Foto: Bistum Trier/dpa/Archivbild.

Trier/Speyer/Mainz/Limburg Auch ohne Gottesdienst in der Kirche können Christen in Rheinland-Pfalz und im Saarland zusammen beten. Das zeigen kreative Angebote der Kirchen, die in der Coronakrise neu entstanden sind.



Von dpa

Live-Übertragungen von Gottesdiensten, Gebetswünsche online an den Pfarrer und Messen übers Telefon: In Zeiten von Corona entstehen in Rheinland-Pfalz und im Saarland viele neue Angebote zum gemeinsamen Beten. „Es gibt viele kreative Ideen, die sehr gut angenommen werden“, sagte die Sprecherin des Bistums Trier, Judith Rupp. So hatten beispielsweise Tausende die Sonntagsmesse von Bischof Stephan Ackermann im Trierer Dom am vergangenen Sonntag live im Internet mitgefeiert. Den Live-Stream werde es auch an den nächsten Sonntagen geben, sagte sie.

Die Kirche wolle gerade in Zeiten der Krise auch für die Gläubigen da sein. Oberste Prämisse sei aber, sich an die Vorgaben zu halten, um die Ausbreitung der Pandemie einzudämmen. Die Einschnitte wegen des Coronavirus treffen die Kirchen hart: Öffentliche Gottesdienste sind bis nach Ostern verboten. Chöre und Gemeindegruppen können sich nicht mehr treffen. Auch die Feiern der Erstkommunion sind in den katholischen Bistümern bis auf Weiteres verschoben.

Die Menschen würden das alles natürlich einsehen, aber: „Wir merken an den Reaktionen, es ist für die Menschen schwer“, sagte Sprecherin Rupp. Daher sei es gut, dass es etliche mediale und geistliche Alternativ-Angebote gebe. Dazu gehöre auch eine Seelsorge-Hotline in Mayen bei Koblenz für ältere Menschen, die nicht online sein könnten. Oder ein Theologie-Blog aus Saarbrücken und eine werktägliche virtuelle „Haus-Eucharistie“-Feier aus Cochem.

Im Bistum Speyer werden die Gläubigen dreimal am Tag über das Geläut der Kirchenglocken zum gemeinsamen Gebet eingeladen. Gebetet werde das Angelus-Gebet, teilte das Bistum mit. Das Angebot sei ökumenisch ausgerichtet und gelte auch für evangelische Christen: Am (morgigen) Samstag werde es auch eine gemeinsame Andacht des Speyerer Bischofs Karl-Heinz Wiesemann und des Präsidenten der evangelischen Kirche der Pfalz, Christian Schad, geben - die auf den Homepages beider Kirchen online übertragen werde. Dazu sollen alle Kirchenglocken in der Pfalz/Saarpfalz zehn Minuten lang läuten.

In der aktuellen Krise sehe man „zugleich eine Chance, dass sich die Kirchen neu auf den Kern ihres gemeinsamen Auftrags besinnen und neue Formate finden, wie sie Christinnen und Christen im Glauben stärken und allen Menschen in der jetzigen Situation beistehen können“, hieß es in einer Mitteilung des Bistums Speyer. Dazu gehöre auch die digitale Netzgemeinde „Da_zwischen“, die täglich mit Impulsen und Gebeten online ist und zudem persönlich per Chat bereitsteht.

Nach Mitteilung der evangelischen Kirche der Pfalz sind anstehende Konfirmationen verschoben worden. Bestattungen dürfen nur im engsten Familien- und Freundeskreis stattfinden. Trauerfeiern in geschlossenen Räumen sind nicht erlaubt. In vielen Gemeinden der Evangelischen Kirche im Rheinland wird Nachbarschaftshilfe angeboten.

Wenn in Mainz die Glocken des Doms läuten, sei dies stets der Beginn für ein gemeinsames Gebet, sagte Weihbischof Udo Bentz. Es sei eine „Einladung zu einem Netzwerk der Betenden“. Künftig könne das abendliche Angelus-Läuten bistumsweit zum Anlass für ein gemeinsames Gebet werden, sagte der Sprecher des Bistums in Mainz. In einzelnen Pfarreien gebe es zudem Initiativen, den Gottesdienst im Internet zu übertragen.

Auch die protestantische Luther-Kirchengemeinde im pfälzischen Frankenthal ist wegen der zunehmenden Verbreitung des neuen Coronavirus im Internet aktiv. Weil keine Gottesdienste stattfinden, veröffentlicht die Gemeinde auf ihrer Homepage die aktuelle Predigt und ein Gebet. Augenzwinkernd heißt es dort auch: „Wussten Sie, dass die Sonne auch (eine) Corona hat? Und jetzt die gute Nachricht: Sie ist mehr als zwei Meter von uns entfernt. Spaß beiseite.“

Auch das Bistum Limburg zelebriert nun online die heilige Messe. Täglich um 18.00 Uhr gibt es einen Gottesdienst aus der Limburger Bischofskapelle, sonntags um 10.00 Uhr via Livestream, auf YouTube oder über Facebook. Alle Messen werden im Anschluss auf dem YouTube-Kanal des Bistums veröffentlicht. Texte und Gesänge aus den Gottesdiensten sind ebenfalls über die Homepage abrufbar.

In der Dompfarrei St. Bartholomäus wie auch in anderen Pfarreien erklingen nach Angaben der Diözese jeden Abend um 19.30 Uhr für fünf Minuten die Kirchenglocken. Wer mag, kann dann eine Kerze ins Fenster stellen und ein Gebet sprechen. Das Bistum Limburg erstreckt sich über Teile von Hessen und Rheinland-Pfalz.