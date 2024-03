Bildung Gemeinschaftsschulen weiter gefragt: Ganztagsangebot beliebt

Voraussichtlich 4356 Schülerinnen und Schüler würden in den Gemeinschaftsschulen neu aufgenommen. In der Statistik zählen dazu auch private Realschulen und das Schengen-Lyzeum. 3508 Schülerinnen und Schüler hätten sich dagegen an Gymnasien, inklusive der Europäischen Schule Saarland, angemeldet.