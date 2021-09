Gemischte Gefühle an der Saar zur Bundestagswahl

Ein Wählerin sitzt im Wahllokal mit ihrem Stimmzettel in der Wahlkabine. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Saarbrücken Die ersten Hochrechnungen zur Bundestagswahl haben im Saarland noch keine großen Jubelstürme ausgelöst - denn vieles ist noch offen. Spürbar ist aber Freude bei der SPD und Enttäuschung bei der CDU.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Mit gemischten Gefühlen haben die Parteien im Saarland auf den Ausgang der Bundestagswahl reagiert. „Die SPD ist wieder da“, sagte die Landesvorsitzende der SPD Saar, Anke Rehlinger, am Sonntagabend nach den ersten Hochrechnungen der Deutschen Presse-Agentur. Vor einem Jahr habe die SPD bei 15 Prozent gelegen: „Man kann mit einem Blick auf die jetzigen Zahlen sagen, dass wir stolz sind auf ein deutlich gewachsenes Vertrauen der Bürger in die Sozialdemokratie“, sagte sie. „Viele hatten uns abgeschrieben. Das war ein Fehler.“

Der saarländische Ministerpräsident und CDU-Landeschef Tobias Hans räumte „schmerzhaften Verluste“ für seine Partei ein. „Da gibt es auch gar nichts umzudeuten“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Es sei aber möglich, dass die Union am Ende des Wahlabends vorne liege. „Und damit ist auch klar, dass wir Anspruch erheben, die nächste Bundesregierung anzuführen“, sagte er.

SPD-Landeschefin Rehlinger zeigte sich hingegen optimistisch, „dass wir am Ende vorne liegen“. „Und ich bin zuversichtlich, dass ein klarer Auftrag auch als Ergebnis feststehen wird“, eine Regierung mit einem Kanzler Olaf Scholz zu bilden. Auch mit Blick auf das Saarland sei sie erfreut: „Wenn ich das richtig deute mit den Zahlen, dann wird es auch ein gutes Ergebnis für die Saar SPD sein.“ Es wäre „sehr positiv“, wenn die SPD auch an der Saar als stärkste Kraft hervorgehe.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) lobte eine „irre Aufholjagd“ der CDU nach einem „schwierigen Wahlkampf“. „Für mich ist der entscheidende Punkt, dass wir vor drei Wochen alle schon abgeschrieben waren in der CDU“, sagte Kramp-Karrenbauer in Saarbrücken. „Ob es am Ende für Platz eins reicht oder bei Platz zwei bleibt, muss noch der lange Abend zeigen.“

Es stehe eine komplizierte Regierungsbildung bevor. Derzeit lägen „zwei relativ klare Alternativen auf dem Tisch“, sagte Kramp-Karrenbauer. „Wird es vielleicht eine rote Ampel oder wird es eine moderne bürgerliche Koalition der Mitte?“ Das werde vom Endergebnis der Wahl abhängen. „Und am Ende ist es nach unserer Verfassung eben auch so: Kanzler wird derjenige, der eine entsprechende Regierungs- und Parlamentsmehrheit hat.“

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bekräftigte den Regierungsanspruch der Union, die gleichauf mit der SPD sei. Die Bürger hätten klargemacht, dass sie keine linke Regierung in Deutschland wollten. „Und das bedeutet für uns, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen alles tun werden, eine Regierung zustande zu bringen, die für das ganze Land steht und handlungsfähig ist.“

Der bisherige Außenminister und SPD-Direktkandidat im Wahlkreis Saarlouis, Heiko Maas, äußerte sich mit Blick auf seine politische Zukunft in einer neuen Regierung zurückhaltend: „Das ist ja kein Wunschkonzert. Und man hat einen Auftrag für eine Legislaturperiode. Und nur die wirklich Doofen erzählen am Wahlabend, was sie alles werden wollen.“

FDP-Landesvorsitzender Oliver Luksic sprach von einem „herausragenden Ergebnis“ für seine Partei. „Zum ersten Mal in der Geschichte haben wir hintereinander ein zweistelliges Ergebnis. Wir sind sehr zufrieden und sind gespannt auf den weiteren Wahlabend“, sagte der Bundestagsabgeordnete in Saarbrücken. Zu möglichen künftigen Koalitionen sagte er: „Wir werden in aller Ruhe das Wahlergebnis analysieren. Und es hängt davon ab, mit wem wir am meisten liberale Politik durchsetzen können.“

Enttäuschung dagegen bei der Linken: Parteivorsitzender Thomas Lutze forderte einen „personellen Neuanfang“ in seiner Partei. Es müsse eine radikale Aufarbeitung des Ergebnisses geben, sagte der Bundestagsabgeordnete. Nun aber gehe es „erst einmal nur darum, kommen wir wieder in den Bundestag rein. Die Konsequenzen eines Ausfalls aus dem Bundestag wären massiv. Wir haben das ja schon einmal erlebt. Das möchte ich kein zweites Mal erleben“, sagte er.

Der stellvertretende AfD-Vorsitzende, Lutz Hecker, sagte, er gehe davon aus, „dass wir nicht drittstärkste Kraft werden“. Dennoch glaube er, dass sich die AfD „gut geschlagen“ habe.

Die Sprecherin der Grünen Saar, Jeanne Dillschneider, sagte, die Partei habe einen engagierten Wahlkampf gezeigt, obwohl sie keine Landesliste aufstellen konnte. Die Situation sei verfahren, man müsse sich jetzt aber auf die Landtagswahl im Saarland im kommenden Jahr konzentrieren.

Rund 780 000 Saarländer waren am Sonntag zur Wahl aufgerufen. Im kleinsten Flächenland der Republik hatten 15 Wählergruppen und Parteien ihre Kandidaten auf Landeslisten ins Rennen geschickt. Bei den letzten drei Bundestagswahlen (2009, 2013 und 2017) hatte im Saarland die CDU die meisten Zweitstimmen bekommen. 2005 war die SPD die stärkste Kraft.

Zwei Wahlkreise standen bei dieser Wahl besonders im Fokus: Der Wahlkreis Saarlouis, der einzige bundesweit, in dem mit Außenminister Maas und Wirtschaftsminister Altmaier zwei Bundesminister gegeneinander antraten. Im Wahlkreis Saarbrücken wollte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer das Direktmandat für die CDU zurückerobern, nachdem es 2017 an die SPD gegangen war.