Ein mit Gemüse beladener Lastwagen ist nahe Speyer umgekippt. Der Fahrer hatte am Freitag aus noch ungeklärten Gründen in der Auffahrt von der Bundesstraße 9 auf die Autobahn 61 die Kontrolle über sein Gefährt verloren, wie die Autobahnpolizei in Ruchheim mitteilte. dpa