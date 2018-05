später lesen Geocacher verlassen sich nicht auf mobiles Internet FOTO: Ingo Wagner FOTO: Ingo Wagner Teilen

Twittern

Teilen



Für viele Freunde der elektronischen Schnitzeljagd (Geocaching) sind die weißen Flecken bei der Internetversorgung in Deutschland kein Problem. „Die Grundlage des Geocachings basiert auf GPS-Geräten und nicht auf Smartphones“, sagte Geocacher Torsten Gerber. Zwar löse das Smartphone das GPS (Global Positioning System) mit vielen Funktionen immer mehr ab. Die Karten und Koordinaten könne man sich aber zu Hause offline speichern. Die Wenigsten verließen sich auf ein stabiles LTE- oder 3G-Netz, das gerade in ländlichen Gebieten oft noch immer lückenhaft ist. Gerber ist Mitorganisator eines Treffens von Geocachern aus 18 Ländern, das an diesem Freitag (11. Mai) in Idar-Oberstein beginnen sollte. dpa