Geplante 35 Großpfarreien im Bistum Trier sind vom Tisch

Trier Bei der geplanten Pfarreien-Reform geht das Bistum Trier jetzt kleinere Schritte. Statt 35 Großpfarreien soll es womöglich jetzt doch rund 170 geben. Der Sprung war Rom zu groß.

Die geplanten 35 Großpfarreien im Bistum Trier sind vom Tisch. Nach einer Intervention aus Rom habe man sich nun statt eines „starken Schnitts mit einer grundlegenden Neuaufstellung“ für „eine behutsamere Entwicklung“ entschieden, sagte der Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg am Samstag in Trier. Nach Beratungen mit diözesanen Räten und Leitungsgremien in den vergangenen Tagen solle nun die Idee verfolgt werden, die derzeit 172 Pfarreiengemeinschaften im Bistum zu neuen Pfarreien zu fusionieren. Die bislang geplanten 35 Großpfarreien sollten dann als „pastorale Räume“ verstanden werden.