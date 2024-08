Mutmaßliche Terrorgruppe Geplante Lauterbach-Entführung: Prozess in Frankfurt startet

Der nun in Frankfurt angeklagte Mann soll an Treffen der Vereinigung teilgenommen und an der Konkretisierung der Tatpläne maßgeblich mitgearbeitet haben. Dabei soll er sich auch bereiterklärt haben, bei der Entführung Lauterbachs mitzuwirken. Er sitzt seit fast einem Jahr in Untersuchungshaft. Das Oberlandesgericht hat bislang Verhandlungstermine bis in den November festgelegt.