später lesen Geplatzter Neonazi-Prozess wird neu aufgerollt FOTO: Peter Steffen FOTO: Peter Steffen Teilen

Twittern

Teilen



Der 2017 eingestellte Koblenzer Mammutprozess gegen mutmaßliche Neonazis geht von heute an in eine neue Runde. Es geht um mutmaßliche Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Körperverletzung und Sachbeschädigung. dpa