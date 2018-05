später lesen Geplatzter Reifen: Schwertransporter kracht in Leitplanke FOTO: Christophe Gateau FOTO: Christophe Gateau Teilen

Ein Reifenplatzer hat auf der A 61 bei Koblenz einen Unfall eines Schwertransporters ausgelöst. Das Gespann sei in der Nacht zu Mittwoch kurz hinter dem Autobahnkreuz Koblenz in südlicher Fahrtrichtung außer Kontrolle geraten, nachdem der linke Reifen der Zugmaschine geplatzt sei, teilte die Autobahnpolizei in Emmelshausen mit. Der Schwertransport krachte in die Mittelleitplanke und kam nach etwa 50 Metern zum Stillstand. Verletzt wurde niemand, es entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 100 000 Euro. Die Bergung dauerte mehrere Stunden, in dieser Zeit musste der Verkehr in beiden Richtungen über die Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. dpa