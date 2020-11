Gericht beendet Rechtsstreit um Frauentod von Alt Rehse

Neubrandenburg Viereinhalb Jahre nach dem Tod einer jungen Frau aus Rheinland-Pfalz, die in Alt Rehse bei Neubrandenburg ums Leben kam, ist der Rechtsstreit um die strafrechtlichen Folgen endgültig beendet. Wie ein Sprecher des Landgerichtes Neubrandenburg am Montag erklärte, wurde das Verfahren gegen den damaligen Lebensgefährten, der im September bei einem Brand ums Leben gekommen war, eingestellt.

Damit muss auch der Bundesgerichtshof nicht mehr über die Revision der Staatsanwaltschaft gegen das nach deren Ansicht zu milde letzte Urteil des Landgerichtes im Juni 2020 gegen den Mann entscheiden. Der 55-Jährige war in erster Instanz 2017 wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu fünf Jahren Haft, in zweiter Instanz nur zu einer Geldstrafe wegen Körperverletzung und versuchter Nötigung verurteilt worden.

Der Mann hatte im September laut Polizei in Neustrelitz für eine Gasverpuffung und einen Brand in seiner Wohnung gesorgt. Dabei war er an den Folgen der schweren Verletzungen gestorben. Mit dem „Einstellungsbeschluss“ legte das Landgericht auch fest, dass den Angehörigen keine Haftentschädigung mehr zusteht, obwohl der Mann knapp zweieinhalb Jahre in U-Haft war.