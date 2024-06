Prozess Gericht: Ehepaar nach Tod von Tochter freigesprochen

Im Fall einer schwer erkrankten und schließlich verstorbenen 41-Jährigen sind der Vater und die Stiefmutter der Frau vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen worden. Das teilte das Landgericht Landau in der Pfalz am Montag mit. Die Angeklagten im Alter von 73 und 51 Jahren hätten den tödlichen Ausgang der Krankheit ihrer Tochter nicht voraussehen können oder diesen gar für möglich gehalten und billigend in Kauf genommen, hieß es zur Begründung.