Gericht: Eltern haften nicht immer für ihre Kinder

„Eltern haften für ihre Kinder“: Diesen Ausspruch kennt fast jeder. Doch er trifft nicht immer zu, wie ein am Montag veröffentlichte Beschluss in einem Zivilprozess am Landgericht Koblenz zeigt. Zwei Jungen (6 und 7) fuhren demnach in einem Dorf im Kreis Altenkirchen im Westerwald auf Anweisung ihrer Eltern auf einer wenig befahrenen Straße zum nahen Spielplatz. Bei einem Wettrennen berührten sie mehrere geparkte Autos und verursachten einen Schaden von insgesamt fast 8000 Euro. (Az 13 S 2/18). dpa