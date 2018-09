später lesen Gericht hebt Verbot von Kundgebung am Sonntag in Kandel auf Teilen

Knapp drei Wochen nach dem Urteil im Kandel-Mordprozess hat das Verwaltungsgericht in Neustadt eine zunächst untersagte Versammlung an diesem Sonntag in dem Ort erlaubt. Das Gericht habe nach einem Eilantrag ein Verbot der Kreisverwaltung Germersheim aufgehoben, sagte ein Sprecher der zuständigen Polizei in Ludwigshafen am Samstag. dpa