Gesetzliche Krankenkassen dürfen Blindengeld nicht für die Berechnung der Beitragshöhen heranziehen. Dies hat das Sozialgericht Mainz in einem am Donnerstag veröffentlichten Fall entschieden (Aktenzeichen S 14 KR 197/17). In einem konkreten Fall hatte eine gesetzliche Krankenkasse nicht nur das Einkommen, sondern auch das Blindengeld einer Frau für Beitragsbemessung zugrunde gelegt. dpa