Gericht lehnt Aufschub für Rückkehr von Feuerwehrchef ab

Im Konflikt um die gerichtlich angeordnete Rückkehr eines Feuerwehrchefs in Saarbrücken bekommt die Landeshauptstadt keinen Aufschub: Das Oberverwaltunsgericht (OVG) des Saarlandes wies am Dienstag einen Antrag der Stadt Saarbrücken zurück, den Sofort-Vollzug der „Rückumsetzung“ vorerst bis zum 23. April auszusetzen, teilte eine Gerichtssprecherin am Nachmittag mit. dpa