später lesen Gericht: Mauss muss Tarnidentitäten vorerst nicht abgeben FOTO: Ina Fassbender FOTO: Ina Fassbender Teilen

Twittern

Teilen



Der frühere Geheimagent Werner Mauss muss seine Tarnidentitäten einem Gerichtsbeschluss zufolge nicht an das Bundeskriminalamt (BKA) zurückgeben. Mauss sei nie in das BKA-Zeugenschutzprogramm aufgenommen worden, also könne das BKA sich nun nicht auf Vorschriften des Zeugenschutzharmonisierungsgesetzes berufen, entschied das Verwaltungsgericht Wiesbaden in einem Eilverfahren. Das teilte ein Gerichtssprecher am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. dpa