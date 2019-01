später lesen Gericht: Nicht jede Treppe braucht ein Geländer FOTO: Arno Burgi FOTO: Arno Burgi Teilen

Nicht jede Treppe an einem öffentlichen Weg muss mit einem Geländer oder Handlauf gesichert werden. Das hat das Oberlandesgericht Koblenz in einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil entschieden (Az.: 1 U 1069/17). Die Richter gaben damit einer Verbandsgemeinde Recht, die sich gegen die Klage einer Versicherung gewehrt hatte. dpa