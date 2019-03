später lesen Gericht ordnet im Prozess gegen Ali B. Ortstermin an Teilen

Im Mordprozess um die getötete Schülerin Susanna aus Mainz wird der mutmaßliche Täter Ali B. kommende Woche voraussichtlich an den Tatort zurückkehren. Der Vorsitzende Richter am Landgericht Wiesbaden ordnete für den 27. März einen Ortstermin an einem Feldweg in Wiesbaden-Erbenheim an. dpa