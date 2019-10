Gericht: Rheinland-Pfalz weit vorn bei Einführung der E-Akte

Koblenz Digitale Revolution auch in der Justiz: Rheinland-Pfalz ist laut dem Oberlandesgericht (OLG) Koblenz bei der Einführung der elektronischen Gerichtsakte bundesweit weit vorne. Bis Ende 2024 sollen die Gerichte im Land papierlos arbeiten.

Eine weitere Etappe in Rheinland-Pfalz begann am Dienstag am OLG Koblenz mit einem Fingerdruck seiner Präsidentin Marliese Dicke auf einem Bildschirm. Nun sollen hier alle eingehenden Zivilverfahren nur noch mit elektronischen Akten bearbeitet werden. Im Frühjahr 2020 folgen laut Planung die Familienverfahren. Dicke sprach von der „größten Veränderung in der täglichen Arbeit“ ihrer langen Laufbahn. Das einzige andere OLG im Land, das Pfälzische Oberlandesgericht Zweibrücken, will die E-Akte 2020 einführen.