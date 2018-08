später lesen Gericht stoppt Schließung von Grundschule im Westerwald FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Twittern

Teilen



Zum zweiten Mal hat das Verwaltungsgericht Koblenz die Schließung einer kleinen Grundschule in Rheinland-Pfalz gestoppt. Bei ihrer Verfügung zur Schließung der Michaelschule in Kirchen-Herkersdorf (Kreis Altenkirchen) habe die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) drei Umstände nicht hinreichend berücksichtigt, teilte das Gericht am Mittwoch mit. dpa