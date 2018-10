Gericht verhandelt über mögliches Dieselfahrverbot in Mainz

Alle Augen auf Mainz: Am dortigen Verwaltungsgericht wird am heutigen Mittwoch über ein mögliches Diesel-Fahrverbot in der Landeshauptstadt verhandelt. Das Verfahren geht auf eine Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen die Stadt zurück. dpa

Die DUH hält den Luftreinhalteplan der Kommune für unzureichend, prangert überschrittene Grenzwerte für Stickstoffdioxid (NO2) an und fordert ein Verbot in einer Innenstadt-Zone. Die Stadt verweist auf die zuletzt gesunkenen NO2-Messwerte und bereits ergriffene Maßnahmen für sauberere Luft. Dazu zählen die Umrüstung der Busflotte und der Ausbau des Straßenbahnnetzes.

Sollte das Gericht ein Diesel-Fahrverbot anordnen, wäre Mainz damit die erste Stadt in Rheinland-Pfalz. In anderen Ländern gab es bereits entsprechende Gerichtsentscheidungen. So soll unter anderem im nahen Frankfurt ab Februar 2019 ein Fahrverbot in der Innenstadt gelten, wobei das Land Hessen dagegen juristisch vorgeht. Zuletzt hatte die politische Debatte um Fahrverbote und Diesel-Fahrzeuge auch wegen der am Sonntag (28. Oktober) anstehenden Landtagswahl in Hessen Fahrt aufgenommen.

Vor der Verhandlung am Mittwoch will sich DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch in Mainz auch noch zu Aussagen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu dem Thema und den in Hessen erfolgten Schritten für eine verbesserte Luftqualität äußern.

