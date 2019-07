Gericht verkündet Urteil im Susanna-Prozess

Der Angeklagte verbirgt auf der Anklagebank sein Gesicht vor den Kameras der Journalisten. Foto: Boris Roessler/Archivbild.

Wiesbaden Nach knapp vier Monaten Verhandlungsdauer steht der Wiesbadener Prozess um den Mord an der 14-jährigen Susanna vor dem Abschluss. An diesem Mittwoch (10. Juli) will das Landgericht das Urteil verkünden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Der Angeklagte Ali B. hatte zu Beginn des Prozesse gestanden, die Schülerin aus Mainz Ende Mai 2018 in Wiesbaden-Erbenheim getötet zu haben. Der irakische Flüchtling bestritt aber, sie zuvor vergewaltigt zu haben. Der Fall hatte bundesweit Entsetzen hervorgerufen. Die Leiche der Schülerin war erst nach einer großen Suche am 6. Juni 2018 in einem kleinen Wald gefunden worden.

Die Staatsanwaltschaft fordert für den 22-Jährigen lebenslange Haft und beantragte eine besondere Schwere der Schuld. Folgt das Gericht dem Antrag, wäre bei einer Verurteilung wegen Mordes eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren praktisch ausgeschlossen. Ali B. habe kaltblütig, zielgerichtet und heimtückisch gehandelt, sagte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. Die Verteidigung verzichtete auf einen Antrag für ein konkretes Strafmaß.