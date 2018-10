später lesen Gericht will Entscheidung zu Fahrverbot am Mittag verkünden FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Twittern

Teilen



Im Verfahren um mögliche Diesel-Fahrverbote in Mainz will das Verwaltungsgericht am Mittwochmittag eine Entscheidung verkünden. Das kündigte die Vorsitzende Richterin, Stefanie Lang, an. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH), die die Stadt Mainz verklagt hatte und wegen erhöhter Stickstoffdioxid-Werte (NO2) ein Fahrverbot fordert, beantragte eine Fortschreibung des Luftreinhalteplans der Kommune zum 1. April 2019. Die Stadt forderte, die Klage abzuweisen. dpa