Gerichtsurteil: „Hitler-Glocke“ darf bleiben

Die sogenannte „Hitler-Glocke“ im pfälzischen Herxheim am Berg darf im Turm der dortigen evangelischen Kirche hängenbleiben. Eine entsprechende Klage sei abgewiesen worden, urteilte das Verwaltungsgericht in Neustadt am Montag (Az. dpa