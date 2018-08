später lesen Geringe Hitzeschäden für Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Twittern

Teilen



Die Hitzeschäden in der rheinland-pfälzischen Landwirtschaft halten sich vermutlich in Grenzen. Man könne nicht von einer „extremen Situation“ reden, sagte Landwirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) am Donnerstag in einer Sitzung des Landtagsausschusses für Landwirtschaft und Weinbau. dpa