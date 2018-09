später lesen Geringe „Polizeidichte“ in Rheinland-Pfalz Teilen

Auf 440 Einwohner kommt in Rheinland-Pfalz ein Polizist. In puncto „Polizeidichte“ schneidet das Land damit im bundesweiten Vergleich schlecht ab - nur in Baden-Württemberg gibt es anteilsmäßig noch weniger Beamte pro Bewohner. dpa