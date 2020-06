Geringer Anstieg von Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Medizinischer Mundschutz liegt auf einem Tisch. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Mainz Die Zahl der seit Beginn der Corona-Pandemie bestätigten Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Samstag um acht auf 6831 gestiegen. Mit oder an Covid-19 sind 231 Menschen gestorben, wie das Gesundheitsministerium in Mainz am Samstag mitteilte (Stand 10.05 Uhr).



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Seit Dienstag ist damit kein neuer Todesfall dazu gekommen.