Geringfügige Zunahme der Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz

Das Schild der Agentur für Arbeit. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Saarbrücken Nach einem deutlichen Anstieg zu Jahresbeginn ist die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz im Februar nur minimal gestiegen. Nach Angaben der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Saarbrücken vom Dienstag waren im Februar 125 800 Frauen und Männer in dem Bundesland arbeitslos gemeldet (Stichtag 11. Februar).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Dies waren 150 Personen oder 0,1 Prozent mehr als im Januar dieses Jahres. Gegenüber dem Vorjahr waren 20 200 Menschen oder 19,1 Prozent mehr arbeitslos. Die Arbeitslosenquote lag im Februar unverändert bei 5,6 Prozent. Vor einem Jahr betrug sie 4,7 Prozent.