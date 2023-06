Mord ohne Leiche Nach mutmaßlichem Mord an Gerolsteiner Arzt: Polizisten durchkämmen Lavagrube in der Vulkaneifel

Auf der Suche nach einem seit Anfang Januar vermissten und vermutlich ermordeten Arzt aus Gerolstein haben rund 40 Polizisten auch am Dienstag wieder ein größeres Gebiet in der Vulkaneifel durchsucht. Das abgesuchte Gelände liegt rund um eine Lavagrube zwischen Rockeskyll und Walsdorf in der Verbandsgemeinde Gerolstein. Über Ergebnisse wurde offiziell zunächst nichts bekannt. Auch am Vortag hatten Bereitschaftspolizisten bereits ein Waldstück nördlich von Rockeskyll durchsucht. Dabei kamen auch Leichenspürhunde zum Einsatz.