Pfalzbau-Intendant Gersch: „Kunst sollte von ihrem Wesen her zweckfrei sein“

Ob Kunst in Zeiten von Ukraine-Krieg, Nahost-Konflikt und Klimakrise Brücken bauen könnte, wisse er nicht, sagte Gersch. Aber Appelle an die Friedfertigkeit und die Kunst des Dialogs sowie den Respekt allen Menschen gegenüber halte er für wichtig und richtig. „Kunst ist Dialog sowie das Befragen von Gewissheiten und postulierten Wahrheiten“, so der Intendant. „Das ist in einer Zeit, in der Krieg und Aufrüstung die Debatten dominiert, nicht so einfach.“