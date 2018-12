später lesen Gesa Krause und Richard Ringer laufen an Silvester in Trier Teilen

Twittern

Teilen



Hindernislauf-Europameisterin Gesa Krause und Richard Ringer sind beim Silvesterlauf in Trier am 31. Dezember (12.45 Uhr) die deutschen Hoffnungsträger. Die 26-Jährige vom Ausrichterverein Silvesterlauf Trier und Europas schnellster 10.000-Meter-Läufer des Jahres haben während eines Höhentrainingslagers in Kenia vor Weihnachten bereits die Grundlage für die WM-Saison gelegt. dpa