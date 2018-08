Gescheiterter Hahn-Verkaufsversuch: Ermittlungen eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat ihre Ermittlungen zu dem im Jahr 2016 gescheiterten ersten Verkaufsversuch für den Hunsrück-Flughafen Hahn eingestellt. Für die vermutete Urkundenfälschung zweier Männer habe sich kein hinreichender Tatverdacht ergeben, teilte die Behörde am Freitag mit. dpa

Das Innenministerium von Rheinland-Pfalz hatte der kleinen chinesischen Shanghai Yiqian Trading (SYT) in einer Strafanzeige Fälschung eines Bankbelegs und arglistige Täuschung vorgeworfen. Der Verkauf der rheinland-pfälzischen Hahn-Anteile an SYT war überraschend geplatzt. 2017 erwarb der große chinesische Mischkonzern HNA diese 82,5 Prozent an dem Flughafen. 17,5 Prozent hält noch das Land Hessen. Die Koblenzer Ermittlungen hatten sich zwei Jahre hingezogen.