Gescheiterter Student finanzierte Leben mit Banküberfällen FOTO: Swen Pförtner

Mindestens 16 Jahre soll ein ehemaliger Jura-Student aus Nordrhein-Westfalen seinen Lebensunterhalt mit Banküberfällen finanziert haben. Der 45-Jährige aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein habe die Überfälle nicht begangen, um in „Saus und Braus zu leben, sondern zur Deckung eines normalen Lebensstandards“, sagte Alexander Badle von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Dienstag in Korbach. dpa