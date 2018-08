Gescheiterter Tötungsauftrag: Vermutlich viel Geld im Spiel

Bei dem mutmaßlichen Tötungsauftrag, der einen 24-Jährigen in Kaiserslautern zum Ziel gehabt haben soll, ist es möglicherweise um mehrere Hunderttausend Euro gegangen sein. Das ergaben erste Ermittlungen der Beamten, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz am Freitag sagte. dpa

In welcher Hinsicht diese Geldsumme ein Motiv darstellt, blieb aber zunächst unklar. Der 48-jährige Mann, der die beiden mutmaßlichen Täter beauftragt haben soll, stamme aus dem verwandtschaftlichen Umfeld des Geschädigten. Alle vier beteiligten Männer seien Iraner und Geschäftsmänner. Auftraggeber und mutmaßliche Täter lebten in Düsseldorf, der Geschädigte komme aus Kaiserslautern. Vor rund drei Wochen, am 26. Juli, hatten die beiden Männer den 24-Jährigen mit Pfefferspray und einem Messer auf dem Stiftsplatz in Kaiserslautern attackiert. Er verletzte sich leicht und kam ins Krankenhaus. Die beiden Männer flüchteten.

Der Polizeisprecher betonte, dass es sich in diesem Fall juristisch nicht um einen Mord-, sondern einen Tötungsauftrag handele, und wegen „Verabredung zum Verbrechen“ ermittelt werde. Mittlerweile sitzen die beiden mutmaßlichen Täter und ihr Auftraggeber in Untersuchungshaft.

Pressemitteilung