Sprengung in Wincheringen Geschnappte Geldautomatenknacker: Warum bleibt die Identität von einem Tatverdächtigen noch geheim?

Einen solchen Erfolg bei der Fahndung nach Geldautomatensprengern gab es bundesweit bislang selten: Nur wenige Stunden, nachdem drei Männer in der Nacht zu Pfingstmontag in Wincheringen (Kreis Trier-Saarburg) einen Geldautomaten in die Luft gejagt hatten, wurde das Trio gefasst. Dank einer Großfahndung der Polizei und aufmerksamen Bewohnern wurden die mutmaßlichen Panzerknacker unweit des Tatorts gestellt.