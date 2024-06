Konversion Gesellschaft zur Entwicklung des Housing-Areals gegründet

Die Umwandlung des ehemals militärisch genutzten Housing-Areals in Bitburg in ein modernes Wohnviertel schreibt sich eine neu gegründete Projektgesellschaft auf die Fahnen. Auf dem rund 625.000 Quadratmeter großen Gelände sollten künftig „vielfältige Angebote für Wohnen, Arbeiten, Soziales, Freizeit und Bildung entstehen“, teilte die neue „Projektgesellschaft Bitburg Housing GmbH“ am Freitag mit.