Gespräche mit Interessenten für klamme Loreley-Kliniken

St.Goar/Oberwesel Für die klammen Loreley-Kliniken in St. Goar und Oberwesel sollen von Januar 2020 an Gespräche mit einem Interessenten für eine Übernahme laufen. Das sagte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde St. Goar-Oberwesel, Thomas Bungert (CDU), am Mittwoch nach einer Gesellschafterversammlung in Oberwesel.

