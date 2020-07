Gespräche über Corona-Tests am Flughafen Saarbrücken laufen

Saarbrücken Das saarländische Gesundheitsministerium prüft die Einrichtung einer Corona-Teststelle am Flughafen Saarbrücken. Man sei derzeit mit der Flughafenleitung im Gespräch, um vor Ort eine Testmöglichkeit für Rückkehrer aus Risikogebieten anzubieten, teilte das Ministerium am Montag in Saarbrücken mit.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten in der vergangenen Woche beschlossen, dass sich alle Reisenden aus Risikogebieten nach ihrer Rückkehr in Deutschland künftig kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können. Das ist an verschiedenen Flughäfen insbesondere in Bayern und Nordrhein-Westfalen bereits möglich. Wer keinen negativen Test hat, muss wie bisher für zwei Wochen in häusliche Quarantäne. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kündigte am Montag an, eine Test-Pflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten anordnen zu wollen.