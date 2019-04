später lesen Gesprengter Geldautomat: Täter fliehen ohne Beute Teilen

In den frühen Morgenstunden ist im Mainzer Stadtteil Mombach ein Geldautomat der Mainzer Volksbank gesprengt worden. Den Tätern sei es allerdings nicht gelungen, an das Geld zu kommen, teilte die Polizei am Samstag in Mainz mit. dpa