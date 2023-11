Wetter Gestürzte Bäume und Unfälle: Aufruf zu vorsichtigem Fahren

In dem Landkreis war am Montag eine 54-jährige Fahrerin ums Leben gekommen, als vermutlich witterungsbedingt zwei Autos ineinander prallten. Der 69-jährige Fahrer des anderen Wagens wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. In mehreren Polizeipräsidien kam es zu wetterbedingten Unfällen oder Einschränkungen des Straßenverkehrs. Besonders betroffen waren alle Gebiete in höheren Lagen.