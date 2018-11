später lesen Gesuchter begrüßt Polizei mit Drogenutensilien in der Hand FOTO: Carsten Rehder FOTO: Carsten Rehder Teilen

Twittern

Teilen



Horch, was kommt von draußen rein - dieses bekannte Lied hätte ein Mann aus Zweibrücken wohl besser mal beherzigt. Der per Haftbefehl gesuchte 29-Jährige öffnete arglos mit Drogenutensilien in der Hand am Freitagmorgen seine Haustür, berichtete die Polizei am Samstag. dpa